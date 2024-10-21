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15:37, 21 октября 2024Культура

Стала известна причина разрыва контракта музыкального лейбла с Лиамом Пейном

Daily Mail: лейбл разорвал контракт с Лиамом Пейном из-за его невостребованности

Фото: Charles Platiau / Reuters

Музыкальный лейбл Universal расторг контракт с музыкантом Лиамом Пейном за несколько дней до трагедии с бывшим солистом One Direction из-за его невостребованности. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на инсайдеров.

По информации источника, в компании Universal, на которой записываются крупнейшие артисты мира, посчитали, что музыка Лиама не привлекала фанатов группы после ее распада, так как он настаивал на собственном стиле и хотел выпускать песни, которые ему самому нравились.

Кроме того, как сообщает собеседник издания, боссам лейбла не нравилось то, как Пейна воспринимают в социальных сетях: некоторые фанаты отвернулись от артиста из-за обвинений в абьюзе от бывшей девушки. В последствие музыкант стал объектом критики и негативных мемов.

Ранее стало известно, что официальный аккаунт One Direction опубликовал пост в связи с трагедией с Лиамом Пейном. Подробнее о случившемся сообщали медики, оказавшиеся на месте происшествия.

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      Андрей Шеньшаков
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