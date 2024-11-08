Мобилизованный россиянин раскрыл подробности подготовки к зиме в зоне СВО

Боец СВО Тукачев рассказал об обогреве блиндажей окопными свечами вблизи ВСУ

Российские военнослужащие начали утепляться и утеплять всю технику к зиме и холодам в зоне проведения специальной военной операции (СВО), рассказал боец СВО, автор Telegram-канала «ЯХД» Алексей Тукачев. Подробности подготовки к морозам он раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

«Сейчас наступило, наверное, самое неприятное время года для любого бойца — подготовка к зиме. Собираются запасы теплой одежды, носков, нательного белья. Полным ходом все утепляют блиндажи, а с активным продвижением по фронту очень частные переезды сильно усложняют этот процесс», — поделился Тукачев.

Боец рассказал, что все блиндажи обтягиваются изнутри теплоизолом, а вместо двери зачастую используются несколько спальников.

Те, у кого позиции находятся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения, вынуждены отказаться от печек для того, чтобы противник с воздуха не смог определить их нахождение. Приходится греться газовыми горелками, окопными свечами, самонагревающимися стельками, в редких случаях — маленькими дизельными пушками Алексей Тукачев боец СВО, автор Telegram-канала «ЯХД»

«В зимнее время гораздо хуже работает вся электроника на зарядке: коптеры, рации, фонарики и прочее. Поэтому значительно увеличивается расход топлива на генераторы и чаще выходят из строя сами генераторы», — сообщил собеседник.

Тукачев отметил, что военнослужащие уже подготовили сани-волокуши для эвакуации в зимний период.

«Также к зиме готовится техника. Конкретно я переобуваю мотоцикл на шипованную резину, покупаю самые теплые перчатки, всевозможные шарфы, кофты, бафы и шапки. Другие бойцы также переобувают резину на авто и в целом обслуживают их перед зимой. В общем, все в работе, все утепляются и утепляют все, что только можно», — заключил боец СВО.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил, что поставленные Вооруженным силам Украины (ВСУ) западные танки наиболее уязвимы к низким температурам. Он напомнил, что в прошлом году танки Abrams, Leopard и Challenger не могли выполнять задачи, застревали в снегу и скользили, а очень много артиллерийских систем из-за заморозков переставали стрелять.

