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05:31, 29 октября 2024Бывший СССР

Названы самые уязвимые к зимним холодам образцы оружия ВСУ

Полковник Матвийчук: западные танки ВСУ наиболее уязвимы к зимним холодам

Фото: Thomas Peter / Reuters

Поставленные Вооруженным силам Украины (ВСУ) западные танки наиболее уязвимы к низким температурам, военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Самые уязвимые к зимним холодам образцы оружия украинской армии специалист назвал в беседе с «Ленте.ру».

«Техника, которую ВСУ получают по так называемому ленд-лизу — это западная техника, которая не приспособлена к российским морозам, российским зимам. В прошлом году такие танки, как Abrams, Leopard и Challenger не могли выполнять задачи, застревали в снегу, скользили. У очень многих артиллерийских систем, у которых заморозилась смазка, и они перестали стрелять», — рассказал эксперт.

Многие западные образцы оружия не приспособлены к критически низким температурам, и я полагаю, в этом году будет все то же самое

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт, полковник в отставке

Ранее президент США Джо Байден на пресс-конференции в Берлине заявил, что Украину ждет тяжелая зима и призвал западных союзников по НАТО продолжать военную помощь стране.

«Мы движемся в сторону очень тяжелой зимы. Мы не можем расслабляться», — заявил европейским коллегам глава Белого дома.

До этого президент Украины Владимир Зеленский признал опасность приближающейся зимы, отметив потребность Киева в новых системах противовоздушной обороны (ПВО).

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