Полусонная летучая мышь посетила московскую квартиру

Летучая мышь залетела на балкон московской квартиры в Южном Бутово

Полусонная летучая мышь залетела на балкон квартиры на улице Маршала Савицкого в Южном Бутово. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Хозяйка жилплощади обнаружила животное вечером в пятницу, 8 ноября. Спасатели поймали летучую мышь, позвонили в Центр помощи рукокрылым и договорились о передаче волонтерам.

Москвичам напомнили, что не стоит бояться летучих мышей, если те случайно обнаружат их в квартире — животные не опасны.

Специалисты ранее предупреждали, что осенью летучие мыши могут случайно залетать в квартиры москвичей, поскольку активно ищут место для зимовки. При столкновении с рукокрылым им посоветовали изолировать помещение, выключить свет и подождать, пока животное куда-нибудь сядет, затем накрыть летучую мышь коробкой и позвонить по номеру единой справочной службы мэрии Москвы.