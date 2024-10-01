Москвичей предупредили о залетающих в окно летучих мышах

Жителям столицы дали инструкцию при попадании летучей мыши в квартиру

В настоящее время летучие мыши ищут укрытие на зиму и могут случайно залететь в окно москвичам, предупредили в Telegram-канале «Город Москва».

Жителям столицы при столкновении с летучими мышами посоветовали сохранять спокойствие и действовать по инструкции. Для начала следует изолировать комнату, выключить свет и подождать, пока животное куда-нибудь сядет.

Затем следует накрыть летучую мышь коробкой и позвонить по номеру единой справочной службы мэрии Москвы. Важно не трогать животное голыми руками и не кормить его, дожидаясь приезда специалистов. Спасатели окажут помощь и выпустят летучую мышь на волю.

Ранее ведущий научный сотрудник зоологического музея МГУ Сергей Крускоп заявил, что популяция летучих мышей в столице может вырасти из-за теплого сентября. По словам специалиста, теплая и сухая осень может положительно сказаться на выживании потомства летучих мышей, поскольку они успеют накопить больше жировых запасов для зимовки.