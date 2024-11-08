Потасовка с участием военного следователя в российском городе попала на видео

Mash: в Симферополе произошла потасовка с участием военного следователя

В Симферополе водитель подрался с дорожными рабочими. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал «Mash на волне» в своем Telegram-канале.

Потасовка произошла на улице Павленко в российском городе, которую сейчас ремонтируют. На кадрах видно, как мужчина припарковал черную Infiniti перед паковочным дорожным барьером, вышел к рабочим и начал с ними что-то выяснять. Рабочие окружили мужчину, завязалась потасовка, в результате которой вышедшего на разговор водителя повалили на землю.

По данным канала, за рулем автомобиля находился военный следователь из Феодосии. Mash утверждает, что потасовка с его участием произошла из-за того, что мужчина хотела проехать по перекрытой улице, а дорожная бригада его не пропускала.

Ранее сообщалось, что в московском ЖК произошла массовая драка рабочих из-за того, что строители якобы не поделили заказ. Пострадали два человека.