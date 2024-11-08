МЧС: пожар в Российском научном центре хирургии потушили, пациенты эвакуированы

В Российском научном центре хирургии имени академика Б. В. Петровского произошел пожар. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МЧС.

Отмечается, что загорелся кабинет МРТ. Из реанимации эвакуировали пять человек, в помещениях на втором и третьем этажах отметили плотное задымление.

16 пациентов своевременно переместили в безопасный блок — они находятся под контролем специалистов. В 23:30 открытое горение на площади 20 квадратных метров ликвидировали. Затем сообщили о ликвидации пожара.

Ранее стало известно о пожаре в жилом доме в центре Москвы. Огонь охватил постройку на 3-й Тверской-Ямской улице, которую возвели в 1917 году. Причиной возгорания стал взрыв газа.