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01:37, 8 ноября 2024Россия

Пожар в Российском научном центре хирургии потушили

МЧС: пожар в Российском научном центре хирургии потушили, пациенты эвакуированы
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Российском научном центре хирургии имени академика Б. В. Петровского произошел пожар. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МЧС.

Отмечается, что загорелся кабинет МРТ. Из реанимации эвакуировали пять человек, в помещениях на втором и третьем этажах отметили плотное задымление.

16 пациентов своевременно переместили в безопасный блок — они находятся под контролем специалистов. В 23:30 открытое горение на площади 20 квадратных метров ликвидировали. Затем сообщили о ликвидации пожара.

Ранее стало известно о пожаре в жилом доме в центре Москвы. Огонь охватил постройку на 3-й Тверской-Ямской улице, которую возвели в 1917 году. Причиной возгорания стал взрыв газа.

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