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14:06, 6 ноября 2024Россия

В центре Москвы произошел взрыв газа

В Тверском районе Москвы произошел взрыв газа в жилом доме, начался пожар
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Тверском районе Москвы произошел взрыв газа. Об этом сообщил источник ТАСС в оперативных службах.

Как уточнил собеседник агентства, в результате взрыва начался пожар. Огонь охватил постройку на 3-й Тверской-Ямской улице, которую возвели в 1917 году. Пожар распространился между 4-м и 5-м этажом.

В среду, 6 ноября, взрыв газа также прогремел в Нововоронеже. Пострадали четыре человека, еще один получил несовместимые с жизнью травмы. В городе ввели режим ЧС.

31 октября газ взорвался в пятиэтажке Черкесска. Взрыв обрушил четвертый и пятый этажи. Жертвами ЧП, по последним данным, стали пять человек, еще девять пострадали.

ЖЗЛ
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