В центре Москвы произошел взрыв газа

В Тверском районе Москвы произошел взрыв газа в жилом доме, начался пожар

В Тверском районе Москвы произошел взрыв газа. Об этом сообщил источник ТАСС в оперативных службах.

Как уточнил собеседник агентства, в результате взрыва начался пожар. Огонь охватил постройку на 3-й Тверской-Ямской улице, которую возвели в 1917 году. Пожар распространился между 4-м и 5-м этажом.

В среду, 6 ноября, взрыв газа также прогремел в Нововоронеже. Пострадали четыре человека, еще один получил несовместимые с жизнью травмы. В городе ввели режим ЧС.

31 октября газ взорвался в пятиэтажке Черкесска. Взрыв обрушил четвертый и пятый этажи. Жертвами ЧП, по последним данным, стали пять человек, еще девять пострадали.