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07:18, 6 ноября 2024Россия

В российском жилом доме прогремел взрыв

В Воронежской области в квартире взорвался газ, один человек погиб
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Pixabay

В Нововоронеже Воронежской области в девятиэтажном доме взорвался газ. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

Жертвой взрыва стал один человек, чья личность пока устанавливается, также пострадал 15-летний подросток. После взрыва газа, эпицентр которого находился на втором этаже, последовал пожар, он повредил две квартиры.

На месте происшествия работают 48 специалистов и 16 единиц техники. Из горящего после взрыва газа дома эвакуировали 32 человека. Как уточнил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале, пожар уже ликвидировали.

31 октября газ взорвался в пятиэтажке Черкесска. Взрыв обрушил четвертый и пятый этажи. Жертвами ЧП, по последним данным, стали пять человек, еще девять пострадали. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

ЖЗЛ
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