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07:48, 6 ноября 2024Россия

В российском городе ввели режим ЧС после взрыва

Воронежский губернатор Гусев: в Нововоронеже ввели режим ЧС после взрыва газа
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: РИА Новости

В Нововоронеже после взрыва газа в жилом доме ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале.

Как уточнил глава региона, режим ЧС вводится для оперативной ликвидации последствий взрыва. По последним данным, число пострадавших при взрыве возросло до четырех, еще один человек получил несовместимые с жизнью травмы.

«Огнем повреждены три квартиры. Эвакуированы 32 человека», — привел актуальные данные Гусев.

Взрыв газа в Нововоронеже прогремел в ночь на среду, 6 ноября. Эпицентр взрыва в девятиэтажном доме находился на втором этаже, за хлопком последовал пожар. Травмы, в частности, получил 15-летний подросток.

ЖЗЛ
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