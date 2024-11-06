В российском городе ввели режим ЧС после взрыва

Воронежский губернатор Гусев: в Нововоронеже ввели режим ЧС после взрыва газа

В Нововоронеже после взрыва газа в жилом доме ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале.

Как уточнил глава региона, режим ЧС вводится для оперативной ликвидации последствий взрыва. По последним данным, число пострадавших при взрыве возросло до четырех, еще один человек получил несовместимые с жизнью травмы.

«Огнем повреждены три квартиры. Эвакуированы 32 человека», — привел актуальные данные Гусев.

Взрыв газа в Нововоронеже прогремел в ночь на среду, 6 ноября. Эпицентр взрыва в девятиэтажном доме находился на втором этаже, за хлопком последовал пожар. Травмы, в частности, получил 15-летний подросток.