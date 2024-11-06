Российские следователи возбудили дело после взрыва газа в жилом доме

СК возбудил дело после взрыва газа в многоквартирном доме в Нововоронеже

Начало событий в новости В российском городе ввели режим ЧС после взрыва

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Нововоронеже, где пострадали пятеро жильцов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Расследование ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия и изымают предметы и следы, важные для расследования обстоятельств ЧП. В ближайшее время начнется допрос свидетелей, будет назначен ряд судебных экспертиз.

По предварительным данным, в результате происшествия проживавшая в доме енщина получила несовместимые с жизнью травмы. Еще четверо, в том числе 15-летний подросток госпитализированы.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) для оперативной ликвидации последствий взрыва. «Огнем повреждены три квартиры. Эвакуированы 32 человека», — отметил он.

Взрыв газа в Нововоронеже прогремел в ночь на среду, 6 ноября. Эпицентр взрыва в девятиэтажном доме находился на втором этаже, за хлопком последовал пожар.