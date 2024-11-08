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20:12, 8 ноября 2024Бывший СССР

Премьер Грузии высказался о Шольце после распада коалиции в Германии

Кобахидзе: Шольц должен заниматься проблемами Германии вместо выборов в Грузии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц должен заниматься внутренними проблемами Германии вместо парламентских выборов в Грузии. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает «Sputnik Грузия» в своем Telegram-канале.

«Не знаю, как он со своими проблемами нашел время для Грузии», — высказался грузинский премьер.

Кобахидзе прокомментировал призыв Франции, Германии и Польши расследовать сообщения о возможных фальсификациях в ходе выборов в Грузии. Политик указал, что после распада правящей коалиции в ФРГ Шольц должен заботиться о предстоящих парламентских выборах в Германии вместо Грузии. Он добавил, что канцлеру ФРГ следовало бы больше заниматься проблемами внутри страны.

Ранее лидеры Веймарского треугольника призвали расследовать нарушения на выборах в Грузии. Отмечается, что страны обеспокоены тем, что Грузия «отклоняется от европейского пути».

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