Премьер Грузии высказался о Шольце после распада коалиции в Германии

Кобахидзе: Шольц должен заниматься проблемами Германии вместо выборов в Грузии

Канцлер Германии Олаф Шольц должен заниматься внутренними проблемами Германии вместо парламентских выборов в Грузии. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает «Sputnik Грузия» в своем Telegram-канале.

«Не знаю, как он со своими проблемами нашел время для Грузии», — высказался грузинский премьер.

Кобахидзе прокомментировал призыв Франции, Германии и Польши расследовать сообщения о возможных фальсификациях в ходе выборов в Грузии. Политик указал, что после распада правящей коалиции в ФРГ Шольц должен заботиться о предстоящих парламентских выборах в Германии вместо Грузии. Он добавил, что канцлеру ФРГ следовало бы больше заниматься проблемами внутри страны.

Ранее лидеры Веймарского треугольника призвали расследовать нарушения на выборах в Грузии. Отмечается, что страны обеспокоены тем, что Грузия «отклоняется от европейского пути».