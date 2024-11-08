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11:39, 8 ноября 2024Мир

Премьер Польши отрекся от слов о зависимости Трампа от российских спецслужб

Премьер Польши Туск отрекся от своих слов о зависимости Трампа от спецслужб РФ
Семен Александров (редактор)
Дональд Туск

Дональд Туск. Фото: Marko Djurica / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск отрекся от своих слов о зависимости избранного президента США Дональда Трампа от российских спецслужб. Об этом сообщает WPolityce.pl.

На пресс-конференции 7 ноября журналистка напомнила политику его заявление о «зависимости Трампа от спецслужб России» и о том, что республиканец, возможно, был завербован Москвой. Однако Туск опроверг эти слова, сказав, что никогда такого предположения не делал.

При этом интернет-портал напомнил о видеозаписях, где польский премьер делает такое заявление. После пресс-конференции задавшая этот вопрос Туску журналистка рассказала, что с ней связались представители канцелярии премьера и сообщили, что прекращают с ней всякое сотрудничество.

Ранее США отправили в Польшу танки Abrams новейшей версии M1A2SEPv3. Танки будут в стране уже через несколько недель. Изначально техника должна была быть доставлена в страну в начале 2025 года, однако это произойдет раньше, чем планировалось. Заказ рассчитан на 250 танков и вспомогательное оборудование, в том числе машины технического обслуживания и мостоукладчики.

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