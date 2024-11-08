Конкурент Шольца официально выдвинул свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ

NDR: сопредседатель «Зеленых» Хабек будет выдвигаться на пост канцлера ФРГ

Вице-канцлер ФРГ и сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые» Роберт Хабек официально будет выдвигаться на пост канцлера ФРГ. Об этом сообщает NDR.

«Я принял решение официально баллотироваться как кандидат от "Зеленых" — за народ Германии», — сказал в специальном обращении политик.

Авторы материала добавили, что Хабек записал видеоролик, в котором он сидит за кухонным столом, «пытаясь таким образом представить себя кандидатом, который стремится к прямому контакту с избирателями».

Ранее издание Der Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что Хабек планирует официально подать заявку на пост канцлера ФРГ. По информации газеты, участники съезда партии «Зеленых», который пройдет с 15 по 17 ноября в городе Висбаден, определятся с решением.