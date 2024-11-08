Стало известно о новом кандидате на пост канцлера ФРГ

Вице-канцлер ФРГ и сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые» Роберт Хабек планирует официально подать заявку на пост канцлера ФРГ. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.
«Источники сообщили, что Хабек намерен выдвинуться на пост канцлера ФРГ от партии "Зеленых" на следующих федеральных выборах. Его кандидатура пока не была официально утверждена», — передает газета.
По информации издания, участники съезда партии «Зеленых», который пройдет с 15 по 17 ноября в городе Висбаден, определятся с решением. Как сообщают авторы материала, утверждение кандидатуры Хабека «соответствует действительности и настроениям партии».
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц уволил главу Минфина Кристиана Линднера. Экс-министр раскритиковал политика, заявив, что Шольц намеренно привел к расколу коалиционное правительство Свободной демократической партии (СвДП), социал-демократов (СДПГ) и «Зеленых».