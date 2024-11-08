Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:05, 8 ноября 2024Мир

Президент Палестины заявил Трампу о готовности к совместной работе

WAFA: Аббас заявил Трампу о готовности к совместной работе для достижения мира
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Президент Палестины Махмуд Аббас в разговоре с Дональдом Трампом поздравил его с победой на президентских выборах в США и заявил о готовности к совместной работе для достижения мира на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на палестинское информационное агентство WAFA.

«Аббас пожелал Дональду Трампу успешной работы в ходе нового президентского срока <...>, выразив готовность к совместной работе с ним ради достижения справедливого всеобъемлющего мира в соответствии с нормами международного права», — отмечает агентство.

При этом Трамп подтвердил о намерении действовать для того, чтобы остановить войну. Более того, политик заявил о готовности к совместной работе с президентом Аббасом и всеми вовлеченными сторонами в регионе и на международной арене ради достижения мира в регионе.

Ранее Politico сообщало, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует провести встречу с Трампом во время своего визита в Соединенные Штаты. Отмечается, что помощники двух политиков обсуждали возможность встречи во Флориде, однако Трамп пока не дал прямого согласия.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Илон Маск предрек скорое окончание кровопролитного конфликта на Украине

      Первая ракетка мира из Беларуси вылетела с итогового турнира WTA

      В Молдавии допустили отставку главы Минюста

      В России рассказали о деятельности обвиненного в наемничестве новозеландского военного

      Украина получит грант на миллиард долларов от Всемирного банка

      В Киеве заявили об ухудшении отношений Великобритании и Украины

      Ягодицы Рианны намазали кремом в рекламе нижнего белья

      Президент Палестины заявил Трампу о готовности к совместной работе

      Зеленский назвал самые сложные для ВСУ направления фронта

      Испытывающий финансовые проблемы клуб КХЛ одержал третью победу подряд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше