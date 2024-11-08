Президент Палестины заявил Трампу о готовности к совместной работе

WAFA: Аббас заявил Трампу о готовности к совместной работе для достижения мира

Президент Палестины Махмуд Аббас в разговоре с Дональдом Трампом поздравил его с победой на президентских выборах в США и заявил о готовности к совместной работе для достижения мира на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на палестинское информационное агентство WAFA.

«Аббас пожелал Дональду Трампу успешной работы в ходе нового президентского срока <...>, выразив готовность к совместной работе с ним ради достижения справедливого всеобъемлющего мира в соответствии с нормами международного права», — отмечает агентство.

При этом Трамп подтвердил о намерении действовать для того, чтобы остановить войну. Более того, политик заявил о готовности к совместной работе с президентом Аббасом и всеми вовлеченными сторонами в регионе и на международной арене ради достижения мира в регионе.

Ранее Politico сообщало, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует провести встречу с Трампом во время своего визита в Соединенные Штаты. Отмечается, что помощники двух политиков обсуждали возможность встречи во Флориде, однако Трамп пока не дал прямого согласия.