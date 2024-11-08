Путин обсудил с Совбезом антитеррористическую защищенность транспорта

Путин провел совещание с Совбезом о мерах антитеррористической защиты транспорта

Президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности РФ меры антитеррористической защиты транспорта. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, открывая совещание с членами Совбеза глава государства сказал, что обращение к вопросам, связанным с усилением мер защиты от террористических угроз различных объектов происходят регулярно. Президент заявил, что на этом совещании будет затронут вопрос о мерах антитеррористической защищенности транспорта и транспортной инфраструктуры. После этого он передал слово министру транспорта России Роману Старовойту и руководителю МВД России Владимиру Колокольцеву. Отмечается, что в встрече также приняли участие спикеры Совета Федерации и Государственной Думы — Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента России Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны России Андрей Белоусов, руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин подписал указ об оказании помощи иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности.