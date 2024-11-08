Путин решил встретиться с Советом безопасности после выступления на Валдае

Песков: Путин вернулся в Москву и проведет совещание с Совбезом

Президент России Владимир Путин вернулся в Москву после выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» и решил провести совещание с Советом безопасности. Его планы раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Путин под утро [8 ноября] уже тоже вернулся из Сочи в Москву, сегодня он работает в Кремле. В середине дня он планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — обозначил Песков.

Предмет совещания не назван. «Тему он обозначит», — заключил пресс-секретарь российского президента.

Песков добавил, что в графике президента на пятницу также есть еще несколько рабочих встреч, каких именно — он не уточнил.

В четверг, 7 ноября, Путин принял участие в заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Российский президент, в частности, высказался о формировании нового мироустройства.