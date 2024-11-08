«Наступает момент истины». Путин высказался о формировании нового мироустройства

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что на наших глазах формируется совершенно новое мироустройство. «Наступает в некотором смысле момент истины. Прежнее устройство мира безвозвратно уходит, можно сказать, уже ушло», — сказал он.
Политик также заявил, что следующие 20 лет будут не менее, а более сложными.
Непредсказуем современный мир — это уж точно. Если оглянуться на 20 лет назад и оценить масштаб изменений, а затем спроецировать эти изменения на предстоящие годы, можно предположить, что следующее двадцатилетие будет не менее, а то и более сложным
По словам политика, насколько сложными будут следующие 20 лет зависит от множества факторов. Он добавил, что, по данным экспертов, существуют угрозы новых региональных конфликтов, глобальных эпидемий, сложных и неоднозначных этических аспектов взаимодействия человека и искусственного интеллекта.
Путин призвал стремиться к мировому балансу
Глава России заявил, что хотел бы видеть мир сбалансированным. По его словам, в БРИКС все настроены на миролюбивое развитие мировых отношений.
[Хочется] чтобы в зарождающейся многополярной системе были учтены интересы всех участников международного общения и был создан механизм поиска компромиссов. Стремиться к этому нужно
Политик также заявил, что Россия не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству, так будет и впредь. «Да и мир лучше не станет. Вот те, кто пытаются это сделать, должны это в конце концов понять — сложнее только будет», — отметил он.
Путин оценил отношения России с другими странами
Президент России назвал сотрудничество Москвы и Пекина одним их важнейших факторов мировой стабильности. Он подчеркнул, что отношения России и Китая носят беспрецедентно высокий характер и основаны на высоком доверии.
Между Россией и Китаем уровень доверия находится на самой высокой точке новейшей истории и именно это — наши дружеские отношения с Си Цзиньпином — является залогом для межгосударственных связей
Российский лидер также назвал Индию естественным партнером и союзником РФ на протяжении многих лет. По его словам, сотрудничество ведется на всех направлениях. «Всем известно, какую роль сыграли СССР и Россия в независимости Индии, поэтому с народом у нас сложились хорошие отношения», — заявил Путин.
Глава государства также подчеркнул, что у России нет противоречий практический ни с одной страной Африки. Он добавил, что в истории взаимоотношений сторон никогда не было никакой тени. По его словам, Россия «никогда не занималась эксплуатацией африканских народов, никогда не занималась чем-то антигуманным».
Также Путин выразил надежду на восстановление отношений России с США. По его словам, Москва открыта, но мяч на их стороне. Он добавил, что Россия не портила отношения с Соединенными Штатами, не вводила санкций.
Мы не способствовали тому, чтобы близ их территорий [США] разжигался вооруженный конфликт, мы себе этого не позволяли. Надеюсь, и они поймут, что лучше этого не делать, чтобы не создавать между нами никаких конфликтов
Кроме того, политик отметил, что Россия не ухудшала отношения с Японией, а вела переговоры. Москва пыталась найти ответ на сложный вопрос по мирному договору, заявил он.
По его словам, японские компании продолжают работать в РФ. Он добавил, что американские компании также готовы возвращаться в Россию.