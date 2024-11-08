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01:03, 8 ноября 2024Россия

«Наступает момент истины». Путин высказался о формировании нового мироустройства

Путин заявил о формировании совершенно нового мироустройства
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что на наших глазах формируется совершенно новое мироустройство. «Наступает в некотором смысле момент истины. Прежнее устройство мира безвозвратно уходит, можно сказать, уже ушло», — сказал он.

Политик также заявил, что следующие 20 лет будут не менее, а более сложными.

Непредсказуем современный мир — это уж точно. Если оглянуться на 20 лет назад и оценить масштаб изменений, а затем спроецировать эти изменения на предстоящие годы, можно предположить, что следующее двадцатилетие будет не менее, а то и более сложным

Владимир ПутинПрезидент России

По словам политика, насколько сложными будут следующие 20 лет зависит от множества факторов. Он добавил, что, по данным экспертов, существуют угрозы новых региональных конфликтов, глобальных эпидемий, сложных и неоднозначных этических аспектов взаимодействия человека и искусственного интеллекта.

Путин призвал стремиться к мировому балансу

Глава России заявил, что хотел бы видеть мир сбалансированным. По его словам, в БРИКС все настроены на миролюбивое развитие мировых отношений.

[Хочется] чтобы в зарождающейся многополярной системе были учтены интересы всех участников международного общения и был создан механизм поиска компромиссов. Стремиться к этому нужно

Владимир ПутинПрезидент России

Политик также заявил, что Россия не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству, так будет и впредь. «Да и мир лучше не станет. Вот те, кто пытаются это сделать, должны это в конце концов понять — сложнее только будет», — отметил он.

Путин оценил отношения России с другими странами

Президент России назвал сотрудничество Москвы и Пекина одним их важнейших факторов мировой стабильности. Он подчеркнул, что отношения России и Китая носят беспрецедентно высокий характер и основаны на высоком доверии.

Между Россией и Китаем уровень доверия находится на самой высокой точке новейшей истории и именно это — наши дружеские отношения с Си Цзиньпином — является залогом для межгосударственных связей

Владимир ПутинПрезидент России

Российский лидер также назвал Индию естественным партнером и союзником РФ на протяжении многих лет. По его словам, сотрудничество ведется на всех направлениях. «Всем известно, какую роль сыграли СССР и Россия в независимости Индии, поэтому с народом у нас сложились хорошие отношения», — заявил Путин.

Глава государства также подчеркнул, что у России нет противоречий практический ни с одной страной Африки. Он добавил, что в истории взаимоотношений сторон никогда не было никакой тени. По его словам, Россия «никогда не занималась эксплуатацией африканских народов, никогда не занималась чем-то антигуманным».

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Также Путин выразил надежду на восстановление отношений России с США. По его словам, Москва открыта, но мяч на их стороне. Он добавил, что Россия не портила отношения с Соединенными Штатами, не вводила санкций.

Мы не способствовали тому, чтобы близ их территорий [США] разжигался вооруженный конфликт, мы себе этого не позволяли. Надеюсь, и они поймут, что лучше этого не делать, чтобы не создавать между нами никаких конфликтов

Владимир ПутинПрезидент России

Кроме того, политик отметил, что Россия не ухудшала отношения с Японией, а вела переговоры. Москва пыталась найти ответ на сложный вопрос по мирному договору, заявил он.

По его словам, японские компании продолжают работать в РФ. Он добавил, что американские компании также готовы возвращаться в Россию.

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