Путин назвал Индию естественным союзником России

Путин: Индия — естественный союзник России на протяжении многих лет

Индия является естественным партнером и союзником РФ на протяжении многих лет, сотрудничество ведется на всех направлениях. Об этом заявил президент России Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция доступна на сайте мероприятия.

«Индия — наш естественный партнер и союзник на протяжении десятилетий. Всем известно, какую роль сыграли СССР и Россия в независимости Индии, поэтому с народом у нас сложились хорошие отношения. На этой основе мы развиваем отношения на всех направлениях. Это касается и экономики. Мы, кстати, готовы помимо поставок Индии нефти, которые возросли многократно, поставлять и СПГ», — заявил Путин.

