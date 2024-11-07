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23:22, 7 ноября 2024Мир

Путин призвал стремиться к мировому балансу

Путин призвал стремиться к мировому балансу, где учтены интересы всех участников
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Vincent Kessler / Reuters

Президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что хотел бы видеть мир сбалансированным. Трансляция мероприятия ведется на сайте Кремля.

«[Хочется] чтобы в зарождающейся многополярной системе были учтены интересы всех участников международного общения и был создан механизм поиска компромиссов. Стремиться к этому нужно», — подчеркнул российский глава.

По его словам, прежде всего это участники БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка).

«В БРИКС все настроены на миролюбивое развитие мировых отношений, чтобы все процветали», — отметил президент.

Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что для БРИКС наиболее приоритетной темой сейчас является не создание новой бумажной валюты, а развитие цифровых финансовых активов и расчетов в нацвалютах.

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