Путин выразил надежду на восстановление отношений России с США

Путин: рассчитываю, что наши отношения с США когда-нибудь будут восстановлены

Говоря о восстановлении отношений с США — Россия открыта, но мяч на их стороне. РФ не портила отношения со Штатами, не вводила санкций, заявил российский президент Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция доступна на сайте мероприятия.

«Мы не способствовали тому, чтобы близ их территорий (США — прим. "Ленты. ру") разжигался вооруженный конфликт, мы себе этого не позволяли. Надеюсь, и они поймут, что лучше этого не делать, чтобы не создавать между нами никаких конфликтов», — отметил глава РФ.

При этом Владимир Путин выразил надежду, что отношения России с США «когда-нибудь будут восстановлены».

Во время заседания президент РФ также заявил, что конфликт на Украине позволил Соединенным Штатам добиться укрепления своей ведущей роли для стран Европы. Также, по его словам, Москва никогда не отказывалась от диалога в сфере стратегической стабильности, однако США и страны Евросоюза намерены нанести РФ стратегическое поражение.

Ранее в Кремле заявили, что США являются недружественной страной, которая прямо и косвенно вовлечена в войну против России.