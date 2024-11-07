Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:41, 7 ноября 2024Мир

Путин выразил надежду на восстановление отношений России с США

Путин: рассчитываю, что наши отношения с США когда-нибудь будут восстановлены
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Говоря о восстановлении отношений с США — Россия открыта, но мяч на их стороне. РФ не портила отношения со Штатами, не вводила санкций, заявил российский президент Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция доступна на сайте мероприятия.

«Мы не способствовали тому, чтобы близ их территорий (США — прим. "Ленты. ру") разжигался вооруженный конфликт, мы себе этого не позволяли. Надеюсь, и они поймут, что лучше этого не делать, чтобы не создавать между нами никаких конфликтов», — отметил глава РФ.

При этом Владимир Путин выразил надежду, что отношения России с США «когда-нибудь будут восстановлены».

Во время заседания президент РФ также заявил, что конфликт на Украине позволил Соединенным Штатам добиться укрепления своей ведущей роли для стран Европы. Также, по его словам, Москва никогда не отказывалась от диалога в сфере стратегической стабильности, однако США и страны Евросоюза намерены нанести РФ стратегическое поражение.

Ранее в Кремле заявили, что США являются недружественной страной, которая прямо и косвенно вовлечена в войну против России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин поздравил Трампа с победой на выборах

      «Мы подошли к опасной черте». Путин заявил о войне за новый миропорядок и предупредил о сложных 20 годах

      Путин высказался об отношениях России с Японией

      Путин назвал Индию естественным союзником России

      Путин рассказал о переговорах с руководством оружейного концерна

      Путин заявил о превращении НАТО из политического альянса в военный

      Путин выразил надежду на восстановление отношений России с США

      Путин высказался об участии мужчин в женских спортивных соревнованиях

      Путин сделал заявление насчет отношения России к доллару

      Путин отказался объединяться с Трампом против Китая

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше