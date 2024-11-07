Путин заявил о желании продолжить диалог в сфере стратегической безопасности

Путин: мы никогда не отказывались от диалога по стратегической стабильности

Россия никогда не отказывалась от диалога в сфере стратегической стабильности, однако США и страны Евросоюза (ЕС) намерены нанести РФ стратегическое поражение. Об этом заявил президент России Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция доступна на сайте мероприятия.

«Все хорошо знают, что США и их сателлиты (страны ЕС) ставят перед собой цель нанести России стратегическое поражение <....> И при этом те же люди хотят вести с нами диалог по стратегической стабильности. Как это? Взрослые же люди», — заявил Путин.

Российский лидер вспомнил, как его убеждали, что Североатлантический альянс (НАТО) — политический союз. Однако, «на самом деле США целенаправленно вернули во главу угла военную составляющую НАТО».

Путин отметил, что Россия, как обладатель самого большого в мире ядерного арсенала, понимает всю ответственность и готова к диалогу по безопасности.

Также Путин заявил, что возвращение Запада к идее, что безопасность одних не противоречит безопасности других, станет первым шагом к созданию единой системы европейской безопасности.