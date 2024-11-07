Путин назвал условие создания единой системы европейской безопасности

Путин: стоит вернуться к идее, что безопасность одних не противоречит другим

Возвращение Запада к идее, что безопасность одних не противоречит безопасности других, станет первым шагом к созданию единой системы европейской безопасности. Такое условие назвал президент России Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция выступления доступна на сайте мероприятия.

«Если Запад вернется к идее, чтобы безопасность одних не вступала в противоречие с безопасностью других, если мы повысим уровень доверия между Россией и европейскими странами, тогда будет первый шаг, чтобы создать единую систему евразийской безопасности. Я разделяю точку зрения, что это абсолютно необходимо», — сказал Путин.

Ранее российский лидер заявил, что Россия не воспринимает Запад как врага. «Хочу вновь подчеркнуть. В отличие от наших оппонентов Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага, не ставит вопрос: мы или они», — добавил российский лидер.