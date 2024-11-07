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22:24, 7 ноября 2024Россия

Путин заявил об усилении США из-за конфликта России и Украины

Путин: конфликт на Украине позволил США укрепить свою ведущую роль для Европы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи заявил, что конфликт на Украине позволил Соединенным Штатам добиться укрепления своей ведущей роли для стран Европы. Трансляция доступна на сайте мероприятия.

«Честно говоря, даже я такого не ожидал. Но это их выбор... То же самое с Японией происходит... С Европой еще хуже», — сказал он.

Ранее российский лидер заявил, что Москва никогда не отказывалась от диалога в сфере стратегической стабильности, однако США и страны Евросоюза намерены нанести РФ стратегическое поражение.

В сентябре российский президент также заявил, что Запад постепенно теряет свои позиции в мировой экономике, а глобальный рост в XXI веке будет сосредоточен прежде всего в пространстве БРИКС.

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