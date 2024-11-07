Путин назвал сотрудничество России и КНР важнейшим фактором мировой стабильности

Путин: сотрудничество РФ и КНР является важнейшим фактором мировой стабильности

Президент России Владимир Путин назвал сотрудничество Москвы и Пекина одним их важнейших факторов мировой стабильности. Об этом он заявил на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция доступна на сайте мероприятия.

Политик подчеркнул, что отношения России и Китая носят беспрецедентно высокий характер и основаны на высоком доверии. По его словам, уровень доверия между странами находится на самой высокой точке в новейшей истории.

В конце октября министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что отношения России и Китая имеют мощную внутреннюю движущую силу. На них не влияют изменения в мире, они не терпят внешнего вмешательства. По его словам, обе страны должны поддерживать стратегическое взаимодействие на всех уровнях и во всех сферах.