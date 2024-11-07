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22:59, 7 ноября 2024Мир

Путин высказался об отношениях России с Японией

Путин: Россия не ухудшала отношения с Японией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Michael Klimentyev / Reuters

Россия не ухудшала отношения с Японией, а вела переговоры. РФ пыталась найти ответ на сложный вопрос по мирному договору, заявил российский президент Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция доступна на сайте мероприятия.

«Что касается Японии, наших двусторонних отношений. Мы же не ухудшали отношения с Японией, мы что плохого Японии сделали в последнее время? Мы вели переговоры, пытались найти ответ на очень сложный вопрос по мирному договору», — подчеркнул Путин.

При этом, по его словам, японские компании продолжают работать в РФ. Американские компании также готовы возвращаться, «с некоторыми потерями, но не мы это устроили».

Ранее японский посол в Москве Акира Муто заявил, что Япония и Россия по окончании специальной военной операции на Украине могут наконец заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. 5 ноября Владимир Путин принял верительные грамоты у 28 вновь прибывших послов, в том числе у посла Японии.

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