Японский посол допустил заключение мирного договора с Россией после СВО

Посол Муто: Япония и Россия могут заключить мирный договор после СВО

Япония и Россия по окончании специальной военной операции (СВО) на Украине могут наконец заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Об этом в комментарии Telegram-каналу Shot рассказал японский посол в Москве Акира Муто.

«Как только все пройдет, надеемся, что мы начнем переговоры», — сказал дипломат, добавив, что обе стороны должны быть заинтересованы в переговорах.

Ранее новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба выступил за заключение мирного договора с Россией. Токио сохраняет курс на решение территориальной проблемы, подчеркнул глава японского правительства.