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17:34, 5 ноября 2024Мир

Японский посол допустил заключение мирного договора с Россией после СВО

Посол Муто: Япония и Россия могут заключить мирный договор после СВО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Япония и Россия по окончании специальной военной операции (СВО) на Украине могут наконец заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Об этом в комментарии Telegram-каналу Shot рассказал японский посол в Москве Акира Муто.

«Как только все пройдет, надеемся, что мы начнем переговоры», — сказал дипломат, добавив, что обе стороны должны быть заинтересованы в переговорах.

Ранее новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба выступил за заключение мирного договора с Россией. Токио сохраняет курс на решение территориальной проблемы, подчеркнул глава японского правительства.

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