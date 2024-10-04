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10:16, 4 октября 2024Мир

Новый премьер Японии выступил за заключение мирного договора с Россией

Премьер Исиба: Япония сохранит курс на заключение мирного договора с Россией

Фото: YUICHI YAMAZAKI / Reuters

Япония сохраняет курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора с Россией. С таким заявлением в своей программной речи в парламенте выступил новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба, сообщает РИА Новости.

«Отношения с Россией находятся в сложном состоянии, но наша страна продолжит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», — сказал глава японского правительства.

В свое речи премьер также отметил, что Япония продолжит оказывать помощь Украине и будет придерживаться санкционного режима против России.

Ранее генеральный секретарь кабмина Японии Есимаса Хаяси, оглашая список министров, которые будут работать под руководством нового премьер-министра, не назвал пост министра по экономическому сотрудничеству с Россией.

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      Семен Александров
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