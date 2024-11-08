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00:19, 8 ноября 2024Интернет и СМИ

Путин заявил о готовности к диалогу с иностранными журналистами

Путин заявил, что открыт к диалогу с иностранными журналистами
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Президент России Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи заявил, что открыт к диалогу с иностранными журналистами, однако не хочет никому создавать проблемы. Трансляция выступления российского лидера доступна на сайте мероприятия.

«Но реакция какая нездоровая. На любое слово — поток сознания. Мне не хочется никому создавать там никому проблемы», — сказал Путин.

В качестве примера проблем российский лидер вспомнил обвинения в адрес президента США Дональда Трампа, связанные с якобы связями с Москвой.

Также Путин заявил, что возвращение Запада к идее, что безопасность одних не противоречит безопасности других, станет первым шагом к созданию единой системы европейской безопасности.

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