Путин заявил о возможности называться русским независимо от национальности

Путин: «я русский» может сказать любой гражданин РФ, несмотря на национальность

Любой житель и гражданин РФ, независимо от национальности, может сказать «я русский». Об этом заявил президент России Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция доступна на сайте мероприятия.

Российский лидер вспомнил жителя Белгорода, который, не смотря на угрозы обстрелов, шел на избирательный участок. Свой поступок мужчина объяснил фразой «я русский».

«Это такой же мужчина, так средний лет он повернулся к нему, посмотрел так сурово и говорит, я русский. И пошёл. Так мог бы ответить представитель любого этноса Российской Федерации сегодня. И из Поволжья, я сейчас не хочу какого-то конкретно называть, потому что всех не перечислить, у нас 190 этносов», — сказал Путин.

Ранее глава государства заявил, что Россия не может существовать в подчиненном или полуподчиненном состоянии. «Мне бы не хотелось, чтобы Россия вернулась на путь, которым она шла до 2022 года — путь, который был сопряжен со скрытой интервенцией в отношении нашей страны, которую проводили другие страны, считающие, что имеют на это право», — подчеркнул он.