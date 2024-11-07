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00:00, 8 ноября 2024Россия

Путин заявил о невозможности существования России в подчиненном состоянии

Путин: Россия не может существовать в подчиненном или полуподчиненном состоянии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Россия не может существовать в подчиненном или полуподчиненном состоянии. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи.

«Мне бы не хотелось, чтобы Россия вернулась на путь, которым она шла до 2022 года — путь, который был сопряжен со скрытой интервенцией в отношении нашей страны, которую проводили другие страны, считающие, что имеют на это право», — подчеркнул он.

По словам Путина, в какой-то момент россияне «поняли, что с нами происходит, что пытались с нами сделать». Именно с этим и связана «такая необычная консолидация российского общества», добавил президент. Сегодня представитель любого этноса на территории РФ может сказать «я русский». Это еще раз про консолидацию, заключил Владимир Путин.

1 ноября стало известно, что работу Владимира Путина на посту президента России положительно оценивает 81 процент жителей страны. О доверии российскому лидеру заявили 79 процентов респондентов. «Скорее не доверяют» Путину 12 процентов опрошенных, а негативно оценивают его работу 8 процентов собеседников социологов.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил высокий уровень доверия россиян президенту. Он предположил, что это связано в первую очередь с его ежедневной работой.

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