Россияне высказались о доверии президенту Путину

ФОМ: работу президента Путина положительно оценивает 81 процент россиян

Работу Владимира Путина на посту президента России положительно оценивает 81 процент жителей страны. Так о доверии главе государства высказались участники опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), результаты приводятся на сайте организации.

О доверии российскому лидеру заявили 79 процентов респондентов. «Скорее не доверяют» Путину 12 процентов опрошенных, а негативно оценивают его работу 8 процентов собеседников социологов.

В опросе ФОМ участвовали полторы тысячи жителей 104 населенных пунктов в 53 субъектах России.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил высокий уровень доверия россиян президенту. Он предположил, что это связано в первую очередь с его ежедневной работой. При этом объяснять контраст высокой поддержки российского лидера с низкими рейтингами западных политиков Песков отказался.