Пьяный россиянин притворился зомби ради кражи в алкомаркете

МВД: в Иркутске мужчина изображал зомби, чтобы его друзья украли спиртное

В Иркутске полицейские задержали подозреваемых в краже спиртного из алкомаркета. Один из них вел себя странно — ползал в магазине, отвлекая персонал от друзей, которые в это время взяли с полки бутылку алкоголя. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения, запись предоставили «Ленте.ру» в региональном управлении МВД.

На кадрах виден неадекватный молодой мужчина, другой берет бутылку с полки и сует ее в карман. Подозреваемый рассказал, что он с друзьями пил спиртное дома, а затем они пошли в магазин за добавкой.

Baza указала, что хулиган изображал зомби. После кражи приятели вернулись домой и продолжили застолье, однако за ними пришли полицейские и увезли в отделение. Там против них возбудили уголовное дело. Задержанные — ранее судимые за имущественные преступления молодые люди в возрасте от 18 до 20 лет.

7 ноября сообщалось, что в Нижегородской области 33-летней местной жительнице, задержанной за кражу 29 пачек масла в магазине, предложили подписать контракт с Министерством обороны России и отправиться на специальную военную операцию.