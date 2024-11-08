Пытавшегося найти жену на российском шоу посадили на 15 лет за расправу

СК: участник шоу «Давай поженимся» получил 15 лет за убийство в ЛНР 10 лет назад

В Луганске суд приговорил к 15 годам лишения свободы 37-летнего местного жителя, который пытался найти жену на шоу «Давай поженимся», за совершенное десять лет назад преступление. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя управления Следственного комитета (СК) России по Луганской народной республике Елена Марковская.

Осужденный признан виновным в похищении луговчанина и расправе над ним в 2014 году. Из приговора следует, что 9 августа двое приятелей отправились в Краснодон, но по пути заблудились. Встретив случайных прохожих, фигурант дела решил разузнать у них дорогу и во время беседы заметил у одного из них ценности. Приятели напали на них, насильно вывезли в лес, где выпустили несколько пуль в хозяина ценностей. После преступления они спрятали тело и скрылись.

За время розыска луговчанин успел принять участие в шоу «Давай поженимся», однако остался без жены — девушка выбрала другого кандидата.

В 2022 году сотрудники СК изучили архивные материалы о преступлениях прошлых лет и вышли на след мужчины. Его задержали в Батайске и этапировали в Луганск.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд приговорил двух военных к пожизненным срокам за расправу над семьей из девяти жителей Волновахи в ДНР.