Раскрыты нюансы переговорной позиции Трампа по Украине

Bloomberg: Трамп знает, что не может просто так подтолкнуть Киев к уступкам РФ

Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, знает, что не может просто так подтолкнуть Украину к уступкам России без выгоды для Киева. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Трамп уже начал первый раунд телефонных переговоров с европейскими лидерами. «По крайней мере в одном из этих разговоров обсуждался подход Трампа к переговорам с [президентом России Владимиром] Путиным. Трамп дал понять, что он понимает, что не может просто подтолкнуть Украину к уступкам Путину без получения какой-либо выгоды взамен», — передает издание слова высокопоставленного европейского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

Кроме того, некоторые европейские лидеры считают, что Европе не следует дожидаться инаугурации Трампа в январе, чтобы узнать о его намерениях в отношении Украины. Они считают, что не могут позволить себе такую ​​роскошь, поэтому Европейская комиссия должна выдвинуть предложения о том, как блок отреагирует на возможное прекращение помощи Украине со стороны США.

Ранее стало известно, что Евросоюз может увеличить помощь Украине, если Трамп откажется от нее. Блок обеспокоен, что новый американский лидер попытается переложить финансовое бремя на Европу.