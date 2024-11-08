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11:34, 8 ноября 2024Забота о себе

Раскрыты провоцирующие серьезные заболевания привычки в спортзале

Терапевт Синха: в спортзале в 362 раза больше бактерий, чем на сиденье унитаза
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: John Arano / Unsplash

Некоторые привычки в спортзале могут спровоцировать серьезные заболевания, считает врач общей практики, терапевт Аарти Синха. Ее цитирует Daily Mirror.

В первую очередь Синха призвала регулярно и тщательно мыть бутылку для воды. По ее словам, если этого не делать, под крышкой скапливаются бактерии, которые при попадании в воду могут вызвать диарею и рвоту. Еще одной опасностью для здоровья в спортзале терапевт назвала спортивные коврики. Она пояснила, что часто на них попадает пот, который содержит омертвевшие клетки использовавшего его человека, а также его вирусы и бактерии. «Если взять коврик сразу после другого человека, можно заразиться кожными и респираторными инфекциями», — предупредила Синха.

Также врач призвала любителей спорта сразу после тренировок снимать одежду и не носить ее повторно. По ее словам, пот и влага, которая скапливается на спортивной одежде, провоцируют такие инфекции, как кандидоз и импетиго. Наконец Синха посоветовала всегда протирать снаряды и тренажеры перед тем их использованием. По ее словам, проведенные исследования раскрыли, что на беговой дорожке в 74 раза больше бактерий, чем на умывальнике в общественном туалете, а на гантелях в спортзале их больше в 362 раза, чем на сиденье унитаза.

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Ранее старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева посоветовала использовать в спортзале бумажные полотенца и антисептики. Также она призвала тщательно мыть руки после тренировки.

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