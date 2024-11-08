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11:45, 8 ноября 2024Экономика

«Роснефть» и ВТБ начали переговоры по расширению ОСК

«Роснефть» и ВТБ начали переговоры о вхождении комплекса «Звезда» в состав ОСК
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shutterstock / Fotodom

«Роснефть» и банк ВТБ начали переговоры о вхождении судостроительного комплекса «Звезда» в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Об этом сообщается на сайте нефтегазовой компании.

В «Роснефти» отметили, что инициатива расширения ОСК и в целом консолидации судостроительных активов на Дальнем Востоке была ранее одобрена президентом России Владимиром Путиным. Подобный процесс необходим для повышения эффективности отрасли. «Судостроительный комплекс "Звезда" в настоящее время вышел на проектный уровень», — уточняется в заявлении.

В нефтегазовой компании добавили, что этот комплекс обладает необходимыми ресурсными мощностями и технологиями для строительства и выпуска крупнотоннажных гражданских судов. На этом предприятия можно реализовать все типы подобных судов. Вхождение «Звезды» в состав ОСК, как ожидается, поможет консолидировать судостроительные мощности на Дальнем Востоке.

К настоящему времени на верфи успели спустить на воду в общей сложности 12 судов, активно строятся еще более 20 морских транспортных средств. Совокупный портфель заказов предприятия оценивается более чем в 60 судов, а их общий дедвейт (максимальная грузоподъемность) превышает отметку в три миллиона тонн, заключили в пресс-службе «Роснефти».

В январе 2024 года стало известно о резком сокращении планов ОСК по выпуску гражданских судов в период до 2035 года. Изначально речь шла о 1101 единице, однако в апреле 2023-го ожидания сократили до 985 судов, а потом — до 589. Суммарную стоимость строительства в судостроительной компании оценили в 1,36 триллиона рублей. В ОСК планируют за этот период реализовать 161 балкер, 103 пассажирских судна, 55 контейнеровозов, 40 танкеров, 20 барж, 5 ледоколов и другие виды морских транспортных средств. При этом больше всего денег, по оценке компании, уйдет на строительство балкеров (329,3 миллиарда рублей).

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