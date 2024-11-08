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20:49, 8 ноября 2024Мир

Россия направит Кубе дизтопливо и оборудование на 62 миллиона долларов

Россия направит Кубе 80 тыс. тонн дизтоплива и оборудование на $ 62 млн
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Россия направит Кубе 80 тысяч тонн дизельного топлива и оборудование на общую сумму 62 миллиона долларов. Об этом заявил российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече сопредседателей российско-кубинской межправкомиссии по сотрудничеству. Его слова приводит ТАСС.

Сегодня Куба переживает острый энергетический кризис, а также ликвидирует последствия урагана «Рафаэль». В связи с этим Москва готова оказать стране экстренную помощь, подчеркнул российский вице-премьер, отметив, что данное поручение дал президент России Владимир Путин.

«Россия готова оказать братской Кубе экстренную помощь в связи со сложившейся ситуацией в энергетическом секторе, она включает в себя поставку порядка 80 тысяч тонн дизельного топлива на сумму, утвержденную в соответствии с поручением президента, 60 миллионов долларов», — рассказал Чернышенко.

Кроме того, Россия отправит ремонтные комплекты для пострадавшего оборудования на 2 миллиона долларов.

Ранее национальная электросистема Кубы полностью отключилась из-за сильного ветра от урагана «Рафаэль». Скорость ветра при обрушившемся на страну урагане достигала 180 километров в час. Была прекращена работа нескольких аэропортов.

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