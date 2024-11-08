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19:02, 8 ноября 2024Экономика

Россиян научили правильно готовить дачный дом к зиме

Биолог Краснов: перед зимой в дачном доме нужно укрыть всю мебель пленкой
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Перед наступлением холодов в дачном доме нужно укрыть всю мебель пленкой и плотно закрыть шкафы. Правильно готовить садовую недвижимость к зиме россиян научил биолог Михаил Краснов, его слова передает «Вечерняя Москва».

«В доме уберите все продукты в герметично закрывающиеся емкости, плотно закройте шкафы. На диваны, кресла, прочую мебель рекомендуется набросить ткань или клеенку — чтобы пылились они, а не обивка», — рассказал эксперт.

Специалист добавил, что здание нужно обязательно обесточить, снять и открыть краны, чтобы в трубы поступал воздух, а все емкости стоит вытереть насухо и перевернуть. Краснов также посоветовал полностью избавить санузел от воды, а в раковину или унитаз залить «незамерзайку». Кроме того, водные коммуникации стоит утеплить, если на дачу кто-то собирается приезжать в холодное время — в противном случае их может разорвать от замерзшей воды.

Помимо этого, биолог напомнил закрыть окна, смазать дверные петли и защитить входной замок от воды козырьком или обычным пакетом.

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