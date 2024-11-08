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12:35, 8 ноября 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали защищающий от деменции продукт

Врач Малышева заявила, что подсолнечное масло способно защитить от деменции
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале продукт, защищающий от деменции. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Врачи объяснили, что дефицит витамина E может привести к дегенерации мозга. И, наоборот, отметил Продеус, если человек будет употреблять достаточно этого элемента, то будет защищен от деменции.

«У нас завались его в подсолнечном масле. Если нам его хватает, то у нас светлый разум», — отметила Малышева. Специалистка добавила, что 45 граммов (или трех столовых ложек) масла в день будет достаточно, чтобы получить дневную норму витамина Е.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал защищающую от деменции привычку. По его словам, прогулки на природе снижают риск этого заболевания.

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