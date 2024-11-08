Россиянам отсоветовали брать ипотеку в 2025 году

Экономист Балынин: 2025 год станет неудачным для ипотечников

2025 год может стать неудачным для ипотечных заемщиков, так как Центробанк (ЦБ) может дополнительно повысить ключевую ставку. Отсоветовал россиянам брать кредиты на жилье по рыночной ставке кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, пишет «Газета.Ru».

По прогнозам специалиста, на ближайшем заседании 20 декабря ЦБ повысит ставку с 21 до 22-23 процентов. Тогда к Новому году ипотечные кредиты подорожают до 28-30 процентов.

В таких условиях переплата за квартиру будет в диапазоне от 1,3 миллиона до 19 миллионов рублей при ипотеке на 10 лет, подчеркнул экономист. Если брать кредит на 20 лет, переплата окажется еще выше, предупредил Балынин.

По мнению специалиста, в 2025 году россиянам лучше воздержаться от покупки жилья в ипотеку, если речь не идет о льготных программах. При семейной ипотеке, например, переплата будет от 1,3 до 2,8 миллиона рублей.

Ранее эксперты подсчитали, что при ипотечных ставках выше 22 процентов годовых переплата по жилищному кредиту приравнивается к стоимости двух-трех квартир.

