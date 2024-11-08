Россиянам раскрыли способ нажиться на избинге в пределах Золотого кольца

«Яндекс Путешествия»: спрос на отдых в Золотом кольце вырос на 39 процентов

Россияне могут инвестировать в недвижимость в городах Золотого кольца и заработать на туристах. О таком способе нажиться на избинге рассказали эксперты сервисов «Яндекс Путешествия» и «Яндекс Недвижимость», их комментарий поступил в редакцию «Ленты.ру».

Как сообщили представители сервиса, избинг, то есть отдых в загородных традиционных домах, стал новым трендом у российских туристов. Кроме того, специалисты заметили, что поток путешественников в города Золотого Кольца вырос за минувший сезон на 39 процентов по сравнению с предыдущим годом.

«Последние несколько лет мы отмечаем возрастающий интерес горожан к жизни за городом и отдыху на природе. При этом многие хотят пожить в традиционной обстановке не только для того, чтобы переключиться от городской суеты, но и попробовать для себя совершенно новый образ загородной жизни», — отметил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Он добавил, что можно инвестировать в один или несколько традиционных домов и получать с этого доход. Например, в Переславле-Залесском самый бюджетный вариант загородного дома обойдется в 2,2 миллиона рублей, а средняя стоимость объекта в округе — 5 миллионов рублей. Эксперты подсчитали, что гипотетический арендодатель может заработать на краткосрочной аренде от 96 до 163 тысяч рублей в месяц во время высокого сезона, имея один объект с 80-процентной загрузкой.

При этом в Ярославле средняя полная цена дома в городе и близлежащем округе составила 5,8 миллиона рублей, а доход арендодателя может составить от 96 до 132 тысяч в месяц. В Костроме средняя стоимость дома — примерно 7 миллионов рублей, и на сдаче жилья туристам можно заработать 98-118 тысяч рублей.

Самая высокая вероятность заработать будет у арендодателей в Суздале, поскольку число бронирований в городе увеличилось за год на 50 процентов. При этом средняя полная цена дома в городе и близлежащем округе составляет 6,8 миллиона рублей, а ожидаемый доход от его сдачи — от 139 до 372 тысяч рублей в месяц.

Ранее во Владимирской области прошел конкурс «Самая красивая деревня», за победу в котором боролись 69 населенных пунктов. Победителями оказались деревня Кузьмино и село Алепино, которые получили награду в размере 200 тысяч рублей.

