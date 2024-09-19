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09:08, 19 сентября 2024Моя страна

В российском регионе назвали самую красивую деревню

Самой красивой деревней во Владимирской области назвали Кузьмино

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В российском регионе назвали самую красивую деревню. Соответствующий материал публикует журнал «Родина».

По данным издания, во Владимирской области прошел конкурс «Самая красивая деревня», за победу в котором боролись 69 населенных пунктов. Победителями оказались деревня Кузьмино и село Алепино, которые получили награду в размере 200 тысяч рублей.

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Известно, что за 10 лет проведения данного конкурса участие более 500 деревень. При этом полученные средства определялись на благоустройство местных территорий.

Ранее в сентябре были раскрыты самые грибные места России. В списке самых популярных у российских грибников оказались Калужская, Владимирская и Архангельская области.

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      Екатерина Ештокина
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