Самой красивой деревней во Владимирской области назвали Кузьмино

В российском регионе назвали самую красивую деревню. Соответствующий материал публикует журнал «Родина».

По данным издания, во Владимирской области прошел конкурс «Самая красивая деревня», за победу в котором боролись 69 населенных пунктов. Победителями оказались деревня Кузьмино и село Алепино, которые получили награду в размере 200 тысяч рублей.

Известно, что за 10 лет проведения данного конкурса участие более 500 деревень. При этом полученные средства определялись на благоустройство местных территорий.

Ранее в сентябре были раскрыты самые грибные места России. В списке самых популярных у российских грибников оказались Калужская, Владимирская и Архангельская области.