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21:04, 12 сентября 2024Моя страна

Раскрыты самые грибные места России

Россиянам советуют отправляться за грибами в Калужскую и Владимирскую области

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Калужская, Владимирская и Архангельская области оказались в списке самых популярных у российских грибников. Места, которые отлично подходят для охоты за грибами и одновременно посещения достопримечательностей, раскрыли эксперты сервиса «Туту.ру». Исследование поступило в распоряжение «Ленты.ру».

Так, в первую очередь специалисты выделили Калужскую область и посоветовали отправляться за грибами в район деревни Тишнево, поселка Тарутино, Дяглевки и Балабаново. «В регионе можно найти белые грибы, подосиновики, подберезовики и лисички. Если собираете грибы недалеко от Боровска — обязательно прогуляйтесь пару часов по маленькому уютному городу», — говорится в материале.

Кроме того, авторы исследования рекомендовали отправиться во Владимирскую область, а именно в окрестности городов Юрьев-Польский, Гусь-Хрустальный, деревни Шепелево, Александровского и Собинского районов. «Охоту вполне можно совместить с изучением популярного у путешественников Суздаля — особенно если вы едете на автомобиле», — отметили в сервисе.

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Также любителям грибов посоветовали Архангельскую область, где можно собрать подосиновики, маслята, лисички, а также грузди, подберезовики, опята и ценные белые грибы. «Ищите их в Вельском, Вилегодском, Красноборском, Коношском и других районах области», — уточнили специалисты.

Вдобавок в рейтинге оказались республика Карелия (Пряжинский, Прионежский, Беломорский, Кондопожский районы), Новгородская область (Солецкий, Новгородский и Боровичский районы), Тверская область (Калининский район — например, окрестности деревни Кумордино), Московская область (станции Сушкинская, Петелино, Опалиха и Портновская или окрестностях деревни Алабино и поселка Селятино) и Ленинградская область (Гатчинский, Всеволжский районы, окрестности поселков Сосново и Лосево Приозерского района).

Ранее в сентябре в Тюменской области обнаружили необычный гриб. Речь о грибе под названием «ежовик коралловидный», более известный как гриб-коралл. Отмечается, что чаще всего гриб бывает белого окраса, однако иногда встречается бежевого, светло-желтого и даже розоватого цвета.

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      Марк Успенский
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