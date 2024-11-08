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14:30, 8 ноября 2024Путешествия

Россиянам запретили привозить больше одной пачки сигарет на излюбленный курорт богачей

Туристам запретили привозить больше одной пачки сигарет или стиков на Мальдивы
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Jennvmy_ / Unsplash

Власти Мальдивских островов запретили туристам, в том числе россиянам, привозить в страну больше одной пачки сигарет или стиков. Об ужесточении правил на излюбленном курорте богачей пишет портал Travel and Tour World.

Президент Мохамед Муиззу уже одобрил и подписал ограничение, которое начало действовать с 7 ноября. Отмечается, что теперь брать с собой можно только одну открытую пачку, в которой не больше 19 сигарет или стиков.

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Превышение лимита необходимо декларировать. На таможне по прибытии у туриста заберут лишнюю табачную продукцию, вернуть ее можно будет по возвращении домой.

Власти Мальдив ведут активную борьбу с распространением никотинсодержащих изделий на островах. С 15 ноября путешественники не смогут брать на отдых вейпы. Кроме того, на курорт нельзя привозить алкоголь.

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