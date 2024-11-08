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09:46, 8 ноября 2024Экономика

Россияне бросились скупать обогреватели

Продажи обогревателей в России выросли практически в три раза
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Freepik

Продажи квартирных обогревателей в РФ с наступлением холодов увеличились практически в три раза в количественном выражении. О том, что граждане фактически бросились скупать этот вид товаров, со ссылкой на ретейлеров сообщило агентство РИА Новости.

По информации аналитиков компании «ВсеИнструменты.ру», уровень продаж обогревателей по итогам октября 2024 года в среднем более чем в 2,5 раза превысил показатель, зафиксированный в августе этого же года. Интерес к их покупке у москвичей вырос втрое, а у петербуржцев — почти вчетверо. В строительном торговом доме «Петрович» отметили, что относительно августа продажи обогревателей по стране взлетели более чем в четыре раза. Руководитель группы закупок «Крупная бытовая техника» компании «Ситилинк» Роман Мотин отметил, что год к году продажи этого товара выросли почти на 20 процентов в денежном выражении и на 10 процентов в количественном.

Увеличение продаж обогревателей в денежном выражении в том числе связан с ростом цен. Глава закупок направления «Климатические системы» «Петровича» Ольга Кротова рассказала, что за год их стоимость увеличилась на 5-10 процентов. Так, за покупку популярной модели мощностью 1,5-2 тысячи ватт понадобится заплатить от трех-четырех тысяч рублей. Наибольшей востребованностью у россиян в октябре, по данным «ВсеИнструменты.ру», пользовались электрические конвекторы, инфракрасные обогреватели и тепловентиляторы.

Днем ранее стало известно, что в октябре граждане РФ массово расхотели покупать ванны — спрос на этот вид товаров для дома снизился на 28 процентов.

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