Россияне застряли в аэропорту как минимум на девять часов из-за поломки самолета

Россияне застряли в аэропорту Благовещенска из-за поломки самолета S7

Россияне застряли в аэропорту Благовещенска как минимум на девять часов из-за поломки самолета. Об этом сообщила прессс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Пассажиры авиакомпании S7 должны были улететь в Новосибирск 8 ноября в 7:15 (1:15 мск), однако из-за неисправности воздушного судна отправление перенесли на 16:00 (10:00 мск). Прокуратура взяла инцидент на контроль.

По данным онлайн-табло аэропорта Благовещенска, в итоге самолет вылетел в 16:46 (10:46 мск).

В тот же день лайнер другой российской авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку с технической неисправностью во Владивостоке. В результате обратный рейс в Екатеринбург задержали более чем на шесть часов.