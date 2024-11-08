Самолет с россиянами на борту совершил аварийную посадку из-за поломки

Самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку во Владивостоке

Самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку из-за технической неисправности. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Нештатная ситуация произошла 8 ноября на рейсе из Екатеринбурга во Владивосток. Лайнер, на борту которого было 164 пассажира, благополучно приземлился в аэропорту назначения около 05:50 (22:50 мск 7 ноября), однако из-за его поломки вылет обратно задержали более чем на 6 часов.

Самолет должен был отправиться в 08:20 (01:20 мск), в итоге рейс перенесли на 15:00 (08:00 мск). Отмечалось, что вылета ждали 127 пассажиров, в том числе 20 детей. «Перевозчиком приняты меры по организации питания и размещения граждан», — говорилось в публикации.

Ранее в США пилоты самолета Delta Air Lines с пассажирами на борту врезались в телетрап при парковке у терминала аэропорта Бостона. В результате двигатель воздушного судна получил повреждения.