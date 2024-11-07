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14:10, 7 ноября 2024Путешествия

Пилоты самолета с пассажирами на борту врезались в телетрап после посадки

Пилоты самолета Delta Air Lines врезались в телетрап после посадки в Бостоне
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Kirby Lee-USA TODAY Sports / Reuters

Пассажирский самолет авиакомпании Delta Air Lines столкнулся с телескопическим трапом после посадки. Подробности сообщил портал Aviation A2Z.

Нештатная ситуация произошла 3 ноября в аэропорту Бостона, США, куда Boeing 767 прилетел из португальского Лиссабона. Когда пилоты парковали лайнер у терминала, они врезались левым крылом в телетрап.

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В авиакомпании уточнили, что в результате столкновения внешняя поверхность двигателя получила незначительные повреждения. Отмечается, что на борту находились 211 пассажиров и 11 членов экипажа, никто не пострадал. Перевозчик извинился перед клиентами за задержку высадки.

Ранее в Финляндии сотрудник аэропорта не выжил на смене. Мужчина оказался зажат между самолетом и служебной машиной, которая занималась откачкой туалета.

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